Прокуратура о дерзком убийстве в Баку
Прокуратура распространила информацию в связи с убийством, совершенным в Баку.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре Сабунчинского района, в районную прокуратуру поступила информация о том, что 15 сентября примерно в 01 часов Джабир Абулов (1992 г.р.) получил ножевые ранения, в тяжелом состоянии был госпитализирован в городскую клиническую больницу №3 и там скончался.
В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что ножевые ранения нанес Дж.Абулову во время личного конфликта Ильгар Исмаилов (1975 г.р.).
По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство).
И.Исмаилов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
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