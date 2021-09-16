Прокуратура о дерзком убийстве в Баку

Прокуратура распространила информацию в связи с убийством, совершенным в Баку.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Сабунчинского района, в районную прокуратуру поступила информация о том, что 15 сентября примерно в 01 часов Джабир Абулов (1992 г.р.) получил ножевые ранения, в тяжелом состоянии был госпитализирован в городскую клиническую больницу №3 и там скончался.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что ножевые ранения нанес Дж.Абулову во время личного конфликта Ильгар Исмаилов (1975 г.р.).

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство).

И.Исмаилов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.