Выросла численность населения Азербайджана

В январе - июле 2021 года в Азербайджане родилось 64 149 детей. Коэффициент рождаемости составил 11,0 на 1 000 человек населения. Из общего числа новорожденных 53,2 процента составили мальчики, 46,8 процента - девочки, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

В отчетный период в Азербайджане было зарегистрировано 42 134 смерти. Коэффициент смертности составил 7,2 на 1 000 человек.

В целом с начала года численность населения выросла на 23 259 человек, или 0,2 процента, составив на первое августа 10 142 392 человека.