https://news.day.az/society/1380745.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 60 384 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 19 311, вторую - 41 073.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 806 235.
При этом первую дозу вакцины получили 4 570 812, вторую - 3 235 423 человека.
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