Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 60 384 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 19 311, вторую - 41 073.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 806 235.

При этом первую дозу вакцины получили 4 570 812, вторую - 3 235 423 человека.