https://news.day.az/society/1380781.html В Азербайджане пропала 30-летняя женщина
В Азербайджане пропала 30-летняя женщина
30-летняя Судаба Мамедова утром 9 августа вышла из дома и не вернулась, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Ее приметы: рост - 158 см, среднее телосложение, волосы каштановые, глаза - карие.
Тех, кто располагает о ней какой-либо информацией, просят сообщить об этом в службу 102 ведомства, а также в отдел полиции Имишлинского района по телефонам: (02124) 6 60 13 и 055 231 00 32.
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