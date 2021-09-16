В Азербайджане пропала 30-летняя женщина

30-летняя Судаба Мамедова утром 9 августа вышла из дома и не вернулась, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ее приметы: рост - 158 см, среднее телосложение, волосы каштановые, глаза - карие.

Тех, кто располагает о ней какой-либо информацией, просят сообщить об этом в службу 102 ведомства, а также в отдел полиции Имишлинского района по телефонам: (02124) 6 60 13 и 055 231 00 32.