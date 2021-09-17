Ильяс Исмаилов умер на рабочем месте

В городскую прокуратуру поступила информация о смерти жителя Гянджи Ильяса Исмайлова, 1966 года рождения, в результате удара электрическим током на фильтровальной подстанции 35/6 кВ 16 сентября около 10 часов в городе Гянджа.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской городской прокуратуре, Ильяс Исмаилов, работавший мастером в Западном региональном управлении энергоснабжения и продаж ОАО "Азерэнержи", погиб в результате удара током во время проведения ремонтных работ на данной подстанции.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие продолжается.