В Азербайджане возобновляется трансляция телеуроков

Министерство образования Азербайджана возобновляет трансляцию телеуроков в рамках программы "Время урока".

Как сообщили Trend в Министерстве образования, с 22 сентября возобновится трансляция телеуроков для I-IV классов, а с 29 сентября - для V-XI классов, передает Day.Az.

Уроки будут транслироваться пять раз в неделю, с 10:00 до 18:00, на странице "Время урока" в Facebook и YouTube-канале ведомства.