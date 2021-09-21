https://news.day.az/society/1382427.html В Азербайджане возобновляется трансляция телеуроков
В Азербайджане возобновляется трансляция телеуроков
Министерство образования Азербайджана возобновляет трансляцию телеуроков в рамках программы "Время урока".
Как сообщили Trend в Министерстве образования, с 22 сентября возобновится трансляция телеуроков для I-IV классов, а с 29 сентября - для V-XI классов, передает Day.Az.
Уроки будут транслироваться пять раз в неделю, с 10:00 до 18:00, на странице "Время урока" в Facebook и YouTube-канале ведомства.
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