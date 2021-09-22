В "Доме Aзербайджана", функционирующем в Мюнхене, состоялась встреча с членами общины

В "Доме Aзербайджана", функционирующем в городе Мюнхен, состоялась встреча с членами общины.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, председатель комитета Фуад Мурадов, выступая на мероприятии, отметил, что славная победа, одержанная под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, открыла новую страницу в диаспорском строительстве, высоко оценил работу, проделанную на сегодняшний день азербайджанской диаспорой в Германии, призвал представителей диаспоры и впредь проявлять активность в деле доведения до мира азербайджанских реалий, коснулся важной роли координационных советов и "домов Азербайджана" в этом направлении, призвал наших соотечественников к активному участию в деятельности "домов Азербайджана".

На мероприятии был показан видеоролик, посвященный деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, говорилось об учебнике "Aзербайджанский язык", изданном Государственным комитетом, поездке представителей диаспоры в Шушу и летних лагерях для диаспорской молодежи.

Затем руководитель "Дома Азербайджана" в Мюнхене Саттар Керимов, заместитель председателя "Дома Aзербайджана" в Кельне Алтай Рустамов и председатель правления Координационного совета азербайджанцев Германии Яшар Мусаев, выступив с докладами отчетного характера, рассказали о деятельности представляемых ими структур во время Отечественной войны.

В ходе обсуждений, проведенных представителями диаспоры после выступлений, высокую оценку получили меры, принятые Государственным комитетом для единства и солидарности диаспоры, были выдвинуты различные предложения, связанные с дальнейшей деятельностью "домов Азербайджана", утвержден план работы, связанный с Днем памяти - 27 сентября и Днем Победы - 8 ноября.