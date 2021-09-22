https://news.day.az/society/1382850.html В Азербайджане отменяется дистанционное обучение - Решение Кабмина
В Азербайджане отменяется дистанционное обучение - Решение Кабмина
Требование о дистанционном обучении отменено, осуществлен переход к очному обучению.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в пояснении Кабинета министров к изменениям в "Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима".
Отмечено, что отменено очное участие обучаемых в уроках по добровольному принципу.
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