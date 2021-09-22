В Азербайджане отменяется дистанционное обучение

Требование о дистанционном обучении отменено, осуществлен переход к очному обучению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в пояснении Кабинета министров к изменениям в "Временных правилах организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима".

Отмечено, что отменено очное участие обучаемых в уроках по добровольному принципу.