В 30 школ Азербайджана назначены новые директора

В Азербайджане на предварительном туре собеседований на должность директора приняли участие 132 кандидата, набравшие более 36 баллов. Успешно прошли данный тур 30 человек, и с ними была реализована программа адаптации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с этими лицами были проведены тренинги на темы "Общие принципы управления школой", "Повышение качества образования и роль директоров школ", "Стратегическое и оперативное планирование", "Создание учебной среды в школе", "Система внутришкольного мониторинга", "Оценка успеваемости учеников", "Финансовые вопросы, составление таблиц зарплаты и тарифов в школе" и др. После завершения программы с этими лицами были оформлены трудовые отношения, и они были приняты на работу в качестве директоров школ.

Отметим, что в ближайшее время состоится второй тур собеседований на должность директора, на который будут приглашены кандидаты, набравшие более 30 баллов.