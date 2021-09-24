МВД изъяло у жителя Имишли непригодное к употреблению мясо

В Имишлинском районе было обнаружено и утилизировано непригодное к употреблению мясо крупного рогатого скота.

В ходе рейда сотрудников Агентства пищевой безопасности и МВД Азербайджана в Имишлинском районе в автомобиле, принадлежащем местному жителю, обнаружено 120 килограммов мяса крупного рогатого скота, не прошедшего ветеринарную экспертизу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

При осмотре продукции было установлено, что по органолептическим свойствам она не отвечает требованиям нормативно-правовых актов. Для проведения анализов были взяты пробы, которые затем исследовали в лаборатории Института пищевой безопасности.

Экспертиза установила, что мясо является непригодным к употреблению. Исходя из этого, оно было утилизировано в соответствии с требованиями законодательства.