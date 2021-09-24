В Азербайджане возобновляется деятельность театров и кинотеатров

С 1 октября возобновляется деятельность объектов культуры (в том числе концертных залов), а также конференц-залов, кинотеатров, театров при условии заполняемости не выше 50 процентов.

Как сообщает Day.Az , решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете Министров.

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