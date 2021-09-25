Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 65 861 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 16643, вторую дозу получили 42218 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 8 293 590, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 700 096, вторую дозу получили 3593 494 человек.