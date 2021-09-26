https://news.day.az/society/1384132.html В Тертере заложен «Сад Родины – Парк шехидов» - ФОТО
В Тертере заложен «Сад Родины – Парк шехидов» - ФОТО
В Тертере заложен "Сад Родины - Парк шехидов".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в церемонии, прошедшей в селе Шихарх, приняли участие около 100 семей шехидов, ветеранов, представителей общественности и волонтеров.
Руководитель проекта, общественный деятель Эмин Тарвердиев сообщил журналистам, что в память каждого шехида в парке общей площадью 3 гектара будет посажено дерево, на котором будут воздвигнуты железный кулак и статуя цветка Харыбюльбюль.
Открытие Мемориального парка, построенного при поддержке Исполнительной власти Тертерского района, состоится в День Победы.
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