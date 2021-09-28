https://news.day.az/society/1385067.html Еще один бакинский автобус переходит на карточную систему оплаты
Еще один бакинский автобус переходит на карточную систему оплаты
С завтрашнего дня безналичная оплата проезда будет применяться также на автобусном маршруте №163 (поселок Рамана - центр транспортного обмена "Кероглу"), сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), передает Day.Az.
В целях обеспечения комфорта пассажиров на протяжении маршрута в шести пунктах установлены терминалы для пополнения баланса BakıKart.
Напомним, что БТА ранее запустило интернет-портал для онлайн-пополнения баланса проездных карт BakıKart. Пользователь должен зарегистрироваться на сайте online.bakikart.az. Регистрация на портале возможна по электронной почте или номеру телефона.
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