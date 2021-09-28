https://news.day.az/society/1385168.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 67 400 человек, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 16 357, вторую - 51 043.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 417 975.
При этом первую дозу препарата получили 4 730 132, вторую - 3 687 843 человека.
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