Кабмин Азербайджана внес изменения в процедуру получения звания и удостоверения ветерана войны

Кабмин Азербайджана внес изменения в ряд социальных постановлений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Внесены изменения в "Положение о порядке и условиях присвоения званий ветерана войны, ветерана Вооруженных сил и ветерана труда".

Соответствующее постановление подписал премьер-министрАли Асадов.

Согласно изменению, в раздел "Ветераны войны" добавлен новый пункт.

Для присвоения министерством обороны Азербайджана военнослужащим азербайджанской армии звания ветерана войны и выдачи соответствующего удостоверения, а также для предоставления Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу справок о том, что гражданин является ветераном войны, для расчета и выплат по обязательному государственному социальному страхованию, установления отсутствия родственников, которые могут оказывать услуги и помощь недееспособным, заинтересованные лица могут обратиться в "Единый координационный центр по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших увечья вследствие войны, и лиц с инвалидностью" за оформлением, рассмотрением и хранением документов и сведений, предоставляемых для оказания социальной помощи на дому, помещения людей (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственные учреждения социального обслуживания, назначения социальных пособий, стипендий и компенсаций.

Напомним, что 25 июня 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании и организации деятельности единых координационных центров по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших ранения на войне, и лиц с инвалидностью. В документе утверждается перечень услуг, оказываемых в единых координационных центрах, и государственных органов (учреждений), оказывающих эти услуги, а также порядок их оказания.