https://news.day.az/society/1389440.html В Азербайджане за сутки выявлено 904 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 904 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 904 случая заражения коронавирусом, 1 196 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
13 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 490 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 470 861 человек вылечился, 6 638 скончались, число активных больных - 12 631.
За прошедшие сутки проведено 9 664 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 932 673 теста.
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