В Азербайджане за сутки выявлено 904 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 904 случая заражения коронавирусом, 1 196 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

13 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 490 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 470 861 человек вылечился, 6 638 скончались, число активных больных - 12 631.

За прошедшие сутки проведено 9 664 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 4 932 673 теста.