https://news.day.az/society/1390259.html В Турции азербайджанский журналист скончался от коронавируса
В Турции азербайджанский журналист скончался от коронавируса
Азербайджанский журналист Нурлан Ага (Саламов) скончался от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, он учился в докторантуре в Университете Ататюрка в Эрзуруме. Заразившийся коронавирусом в Турции 25-летний журналист скончался в больнице в Стамбуле.
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