В Турции азербайджанский журналист скончался от коронавируса

Азербайджанский журналист Нурлан Ага (Саламов) скончался от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, он учился в докторантуре в Университете Ататюрка в Эрзуруме. Заразившийся коронавирусом в Турции 25-летний журналист скончался в больнице в Стамбуле.