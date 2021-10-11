Журналист Эльнур Ашрафоглу находится в критическом состоянии

В социальных сетях распространилась информация о том, что журналист Эльнур Ашрафоглу скончался от коронавируса.

Как сообщили в понедельник Trend в медучреждении "Ени клиника", Эльнур Ашрафоглу не скончался, он находится в критическом состоянии, передает Day.Az.

Отметим, что журналист Эльнур Ашрафоглу заразился коронавирусом в начале сентября. Сначала он проходил лечение в домашних условиях, а затем был госпитализирован в медучреждение "Ени клиника". Сегодня его отключили от аппарата ЭКМО.