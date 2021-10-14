Для очистки рек Карабаха запланирована реализация нового проекта

На освобожденных территориях Азербайджана планируется реализовать пилотный проект по очистке загрязненных рек посредством биофильтров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за последние девять месяцев.

По его словам, кроме того, в рамках проекта вода, используемая для полива посевных площадей, будет очищаться биофильтрами от токсических веществ.