https://news.day.az/society/1391583.html Для очистки рек Карабаха запланирована реализация нового проекта
Для очистки рек Карабаха запланирована реализация нового проекта
На освобожденных территориях Азербайджана планируется реализовать пилотный проект по очистке загрязненных рек посредством биофильтров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной деятельности агентства за последние девять месяцев.
По его словам, кроме того, в рамках проекта вода, используемая для полива посевных площадей, будет очищаться биофильтрами от токсических веществ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре