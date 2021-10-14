https://news.day.az/society/1391623.html В Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка - ВИДЕО
В Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка - ВИДЕО
На территории Приморского национального парка в Баку пройдет благотворительная ярмарка, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Фонд YAŞAT.
"Доходы от ярмарки на тему "По следам героев Карабаха" будут перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки членам семей шехидов и раненым участникам Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Представители компаний, желающих принять участие в ярмарке, могут обращаться по номеру телефона 8110.
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