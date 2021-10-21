https://news.day.az/society/1394415.html В Азербайджане выявлено еще 2 005 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 005 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 005 случаев заражения коронавирусом, 1 011 человек вылечились, 20 - скончались, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 509 862 случая заражения коронавирусной инфекцией, 481 696 человек вылечились, 6 829 - скончались, число активных больных составляет 21 337.
За последние сутки в стране проведено 12 533 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 069 352.
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