https://news.day.az/society/1394871.html Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане от коронавируса - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане от коронавируса - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 30 886 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 16 774, вторую дозу получили 14 112 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 9 320 558, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 024 500, вторую дозу получили 4 296 058 человек.
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