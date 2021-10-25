https://news.day.az/society/1395359.html Исполнительная власть Нефтчалинского района опровергла информацию о ДТП с участием главы ИВ
Исполнительная власть Нефтчалинского района опровергла информацию о ДТП с участием главы ИВ
В некоторых онлайн СМИ была опубликована информация о том, что глава исполнительной власти Нефтчалинского района Мирхасан Сеидов сбил на автомобиле человека.
Как сообщили Day.Az в Исполнительной власти района, вышеуказанное не отражает действительности. В целом, такого события не произошло.
Исполнительная власть призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.
"Против этих средств массовой информации будут предприняты правовые меры", - отметили в ИВ.
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