https://news.day.az/society/1396204.html В Азербайджане на реках Баргюшад и Каджари будут построены водохранилища
В Азербайджане на реках Баргюшад и Каджари будут построены водохранилища
В Азербайджане будут построены водохранилища на реках Баргюшад и Каджари для обеспечения освобожденных территорий питьевой водой.
Об этом сообщил Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, передает Day.Az.
"Эти водохранилища обеспечат питьевой водой города Агдам, Физули, Джебраил и прилегающие территории. Кроме того, у нас там очень большие земли, которые в период оккупации не получали воду. Сюда же относятся территории Бардинского и Тертерского районов. Строительство этих водохранилищ и восстановление других создадут условия для обеспечения водой этих территорий",- сказал замминистра.
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