На бакинском бульваре пройдет благотворительная ярмарка "Zəfər"

Завтра в Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка "Zəfər".

Как передает Day.Az, доходы от ярмарки на тему "По следам героев Карабаха" будут пожертвованы в Фонд YAŞAT для оказания поддержки членам семей шехидов и раненым участникам Отечественной войны

Лица, желающие принять участие в ярмарке "Zəfər", могут обращаться по номеру телефона 8110.