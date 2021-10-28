https://news.day.az/society/1396962.html На бакинском бульваре пройдет благотворительная ярмарка "Zəfər"
На бакинском бульваре пройдет благотворительная ярмарка "Zəfər"
Завтра в Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка "Zəfər".
Как передает Day.Az, доходы от ярмарки на тему "По следам героев Карабаха" будут пожертвованы в Фонд YAŞAT для оказания поддержки членам семей шехидов и раненым участникам Отечественной войны
Лица, желающие принять участие в ярмарке "Zəfər", могут обращаться по номеру телефона 8110.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре