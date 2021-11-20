В МВД обнародовали количество боеприпасов, обнаруженных в Карабахе

В МВД обнародовали количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что в ходе мероприятий были обнаружены и переданы 1 гранатомет, 72 снаряда, 3 снаряда Град, 2 фосфорных снаряда, 2 противотанковые мины, 9 ручных гранат, 2 средства связи и около 6 тысяч патронов различного калибра.