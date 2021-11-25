В Азербайджане расследуется факт попытки похищения пятиклассницы

Расследуется факт попытки похищения ученицы 5-го класса из школы в Мехдиабаде.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), дело в связи с попыткой похищения ребенка взято под контроль: "Принимаются все необходимые меры. О результатах расследования будет сообщено".

Отметим, инцидент произошел на улице Умудвара Алиева в поселке Мехдиабад.

Мужчина по имени Аждар Гусейнов сообщил, что вчера около 18:00, когда его внучка Захра Гейбалиева выходила из полной средней школы № 188, неизвестный насильно усадил ее в автомобиль и увез с территории.