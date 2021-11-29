https://news.day.az/society/1409667.html Азербайджан и ЕС обсудили перспективы сотрудничества в области образования
Азербайджан и ЕС обсудили перспективы сотрудничества в области образования
Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с руководителем представительства ЕС в стране Петером Михалко.
Как передает Day.Az, об этом министр написал на своей странице в Twitter.
"Сегодня мы встретились с новоназначенным главой представительства ЕС в Азербайджане Петером Михалко. В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между министерством образования и Евросоюзом в сфере образования", - говорится в публикации.
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