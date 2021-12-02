Пост в Лачине назван в честь 19-летнего героя Отечественной войны

В Лачине есть пост Эйюба, названный в честь 19-летнего солдата, героически павшего в Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Сулейманов Эйюб Расим оглу родился 9 апреля 2001 года в Имишлинском районе. В 2015 году окончил среднюю школу имени Искендера Таирова в селе Мехтили Билясуварского района. В 2016-2018 годах обучался в профтехучилище по специальности электромонтер. Во время Отечественной войны Э.Сулейманов участвовал в боях на Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях. Он погиб за месяц до освобождения Лачина. За проявленный в боях героизм Э.Сулейманов был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Лачина" и "За военные заслуги".

По словам сестры шехида - Гюльнуры Гаразаде, ее брат всегда мечтал стать военным. "Мы родом из Джебраила. Брат всегда говорил, что если начнется война, он отправится на фронт и непременно освободит родные земли. Его призвали в армию спустя три дня после именин. В последний раз мы встречались в январе прошлого года. Потом нам так и не удалось повидаться, был строгий карантин. Эйюбу оставалось несколько дней до окончания военной службы, когда началась Отечественная война. 6 октября Эйюб позвонил домой, но ни словом не обмолвился о своем участии в боевых операциях. 15 октября он вновь позвонил и радостным голосом сообщил об освобождении Джебраила. Эйюб признался, что много лет жил мечтой об освобождении наших земель. 30 октября он позвонил отцу. Это был его последний телефонный разговор. "Я ступил на родную Джебраильскую землю", - говорил Эйюб, - Моя мечта осуществилась. Если со мной что-то случится, не вздумайте грустить и проливать слезы".

На следующий день брат героически погиб в боях близ села Гюлябирд Лачинского района. Он преданно служил своей Отчизне, был настоящим патриотом. Эйюб был не только моим братом, но и другом, единомышленником. Я всегда гордилась и горжусь им. Благодаря таким отважным сынам, как мой брат, наши земли освобождены от вражеских сил. Мы вернемся в родные края с высоко поднятой головой и тогда душа моего брата возликует на небесах", - говорит Г.Гаразаде.

Ее супруг Эльвин Гаразаде тоже поделился своими воспоминаниями об Эйюбе: "Он был не по годам смел и отважен, ко всем относился с уважением. Я и сам родом из Джебраила. Когда началась война, я обратился в военкомат, но меня, к сожалению, не призвали. Эйюбу было всего 19 лет, но его сослуживцы рассказывают о проявленном им героизме в боях и бесстрашии. Эйюб всегда подбадривал своих товарищей, четко выполнял поручения командира. Он участвовал в освобождении нескольких постов в Джебраиле. Получив ранение в боях за Губадлы, Эйюб не покинул поле боя. Затем были боевые задания на Лачинском направлении. Вместе с сослуживцами он прошел пешком 110 километров и добрался до Лачина, участвовал в ожесточенных боях, проявил героизм. 1 ноября село Гюлябирд Лачинского района подверглось артиллерийскому обстрелу противника. Массированный обстрел продолжался примерно 40 минут. Эйюб и несколько его товарищей героически погибли в боях при Гюлябирде. Теперь один из постов в Лачине носит его имя. Надеюсь, что память Эйюба будет увековечена и в Джебраиле. Он навсегда останется в нашей памяти смелым и отважным. Я горжусь тем, что прихожусь родственником герою войны".

Сегодня исполняется годовщина со дня освобождения Лачина. Души наших солдат, отдавших жизнь во имя восстановления территориальной целостности нашей страны, ныне ликуют. Военнослужащие доблестной Азербайджанской армии написали славную страницу нашей истории, память о них навеки в наших сердцах!