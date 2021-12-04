https://news.day.az/society/1411633.html Пожар в жилом доме в Гусаре - есть погибший
Пожар в жилом доме в Гусаре - есть погибший
В Гусарском районе сгорел жилой дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в селе Гюндюзгала.
Сообщается, что полностью сгорел жилой дом, принадлежащий жителю села Бабаеву Ашрафу Амирага оглу (1981 г.р.). Находившийся в момент пожара внутри дома А.Бабаев погиб.
Ведется расследование.
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