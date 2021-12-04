Пожар в жилом доме в Гусаре
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В Гусарском районе сгорел жилой дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в селе Гюндюзгала.

Сообщается, что полностью сгорел жилой дом, принадлежащий жителю села Бабаеву Ашрафу Амирага оглу (1981 г.р.). Находившийся в момент пожара внутри дома А.Бабаев погиб.

Ведется расследование.