В Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев - в рамках "Зеленого марафона" - ФОТО
В ходе акции по посадке деревьев, прошедшей в поселке Ходжасан с участием руководящих лиц и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, Государственного таможенного комитета, центров Службы "ASAN", Исполнительной власти Бинагадинского района Баку и волонтеров, на территории площадью четыре гектара были посажены четыре тысячи деревьев различных пород, соответствующих климату Абшеронского полуострова, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минэкологии.
Отметим, что в рамках кампании "Зеленый марафон", проводимой Общественным объединением IDEA и министерством экологии и природных ресурсов, акции по посадке деревьев сегодня также прошли в бакинском поселке Мушфигабад и регионах Азербайджана.
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