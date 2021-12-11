https://news.day.az/society/1414349.html В Баку Range Rover столкнулся с тремя автомобилями и перевернулся - ФОТО - ВИДЕО
В Баку Range Rover столкнулся с тремя автомобилями и перевернулся - ФОТО - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку столкнулись 4 автомобиля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде.
По сообщению, водитель автомобиля Range Rover потерял управление, в результате чего машина врезалась в дерево и в дорожный знак.
Затем автомобиль столкнулся с двумя припаркованными на обочине двумя автомобилями Mercedes и Mitsubishi и опрокинулся.
В результате аварии пострадал один человек.
Факт расследуют сотрудники Ясамальского районного управления полиции.
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