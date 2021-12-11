В Баку Range Rover столкнулся с тремя автомобилями и перевернулся

В Ясамальском районе Баку столкнулись 4 автомобиля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде.

По сообщению, водитель автомобиля Range Rover потерял управление, в результате чего машина врезалась в дерево и в дорожный знак.

Затем автомобиль столкнулся с двумя припаркованными на обочине двумя автомобилями Mercedes и Mitsubishi и опрокинулся.

В результате аварии пострадал один человек.

Факт расследуют сотрудники Ясамальского районного управления полиции.