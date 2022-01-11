Этим водителям грозит штраф до 4 000 манатов

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило лиц, самовольно создающих препятствия на автомобильных дорогах.

Как сообщил Day.Az Главный инспектор управления Араз Аскерли, на ряде дорог столицы, а также в местах, отведенных для парковки, иногда происходит незаконный захват парковочных мест.



По его словам, установка ограждений на проезжей части запрещена.



Главный инспектор отметил, что за это физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 80 до 100 манатов, должностные лица - от 400 до 500 манатов, а юридические лица - от 3 000 до 4 000 манатов.