https://news.day.az/society/1425411.html Этим водителям грозит штраф до 4 000 манатов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Дорожной полиции
Как сообщил Day.Az Главный инспектор управления Араз Аскерли, на ряде дорог столицы, а также в местах, отведенных для парковки, иногда происходит незаконный захват парковочных мест.
Этим водителям грозит штраф до 4 000 манатов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Дорожной полиции
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана предупредило лиц, самовольно создающих препятствия на автомобильных дорогах.
Как сообщил Day.Az Главный инспектор управления Араз Аскерли, на ряде дорог столицы, а также в местах, отведенных для парковки, иногда происходит незаконный захват парковочных мест.
По его словам, установка ограждений на проезжей части запрещена.
Главный инспектор отметил, что за это физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 80 до 100 манатов, должностные лица - от 400 до 500 манатов, а юридические лица - от 3 000 до 4 000 манатов.
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