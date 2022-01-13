https://news.day.az/society/1426449.html Арестован Али Алиев
Арестован Али Алиев
В Ясамальском районном суде состоялся судебный процесс по уголовному делу председателя Партии граждан и развития Али Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе под председательством судьи Гусейна Сафарова было принято решение по жалобе в порядке особого обвинения полковника-лейтенанта Государственной пограничной службы Эмиля Джафарова в отношении Али Алиева.
Решением суда в отношении А.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста на 5 месяцев.
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