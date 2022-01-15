В Баку обнаружено тело женщины

В Баку в квартире обнаружено тело женщины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в Хатаинском районе Баку за закрытой дверью в беспомощном состоянии остался один человек. Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска открыли входную дверь и обнаружили в квартире тело Гусейновой Гюльнары Мирзаага гызы 1959 года рождения.