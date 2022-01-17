Дорожная полиция о ситуации на дорогах Азербайджана

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана прокомментировало ситуацию на дорогах в связи со снежной погодой.

Как сообщили Day.Az в управлении, с 19:00 16 января сотрудники второго батальона полка ДПС Главного управления Государственной дорожной полиции МВД совместно с сотрудниками Губинского, Шабранского и Хачмазского дорожно-эксплуатационных управлений с использованием спецтехники продолжили работы по очистке от снега и посыпке солью участка с 0 по 48 километр дороги Гяндоб-Ялама и участка со 130-го по 204-й километр трассы Баку-Губа-граница с Россией.

"В результате работы в усиленном режиме ДТП на этих территориях зафиксировано не было", - говорится в сообщении управления.