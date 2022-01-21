В Барде избили полицейского
В Азербайджане к сотруднику полиции применили насилие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в прокуратуре Бардинского района.
Сообщалось, что 19 января около 13:00 в районную прокуратуру поступила информация, что на территории села Зюмюрхан участкового Отделения общественной безопасности Бардинского районного отдела полиции Алияра Газиева при исполнении им служебных обязанностей ударил кулаком в лицо житель села Рафаил Искендеров 1974 г.р.
Инцидент произошел во время поминок. Искендеров нарушил правила карантинного режима, за что по отношению к нему были приняты административные меры взыскания.
По факту в Бардинской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.
Рафаил Искендеров задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.
Следствие продолжается.
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