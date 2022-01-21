В Барде избили полицейского

В Азербайджане к сотруднику полиции применили насилие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в прокуратуре Бардинского района.

Сообщалось, что 19 января около 13:00 в районную прокуратуру поступила информация, что на территории села Зюмюрхан участкового Отделения общественной безопасности Бардинского районного отдела полиции Алияра Газиева при исполнении им служебных обязанностей ударил кулаком в лицо житель села Рафаил Искендеров 1974 г.р.

Инцидент произошел во время поминок. Искендеров нарушил правила карантинного режима, за что по отношению к нему были приняты административные меры взыскания.

По факту в Бардинской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Рафаил Искендеров задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.