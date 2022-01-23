Прогноз погоды на понедельник

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, 24 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла. В Баку ночью будет 1-3° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.