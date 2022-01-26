Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. К вечеру местами возможен мокрый снег. Северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем-4-6° тепла, в Баку ночью-1-3° тепла, днем-4-6° тепла. Атмосферное давление снизится с 762 мм ртутного столба до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега. В горных и предгорных районах ливни, ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2°тепла, днем 4-8° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье 13-18° мороза, днем 2-6° тепла.