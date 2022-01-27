Удивительные блюда с бесподобным вкусом - в Баку проходит месяц лянкяранской кухни

В Баку в "Yaban Bulvar" проходит месячник лянкяранской кухни, организованный при содействии Азербайджанского национального центра кулинарии (Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi, AMKM), сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано в рамках включения города Лянкяран в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению "гастрономия".

Сеть творческих городов (Creative Cities Network) - это проект ЮНЕСКО, начатый в 2004 году с целью развития взаимного международного сотрудничества с городами-участниками и между ними, которые стремятся инвестировать в творчество как движущую силу устойчивого городского развития, социальной интеграции и культурной жизни. С учетом новых участников сейчас в объединении насчитывается 295 городов из 90 стран. Все они инвестируют в культуру и творчество, которое может быть выражено в искусстве, дизайне, кинематографии, гастрономии, литературе и музыке. Напомним, что Баку является участником Creative Cities Network с 2019 года по направлению "дизайн", а Шеки с 2017 года - по направлению "искусство и ремесла".

Для приготовления различных блюд специально доставлены продукты с юга Азербайджана - из городов Лянкяран, Астара, Масаллы и Лерик.

"Лянкяранская кухня является одной из самых богатых и популярных кухонь в Азербайджане с древними традициями. Использование в большом количестве овощей, зелени, орехоплодных, бахчевых, рыбы делает местную кухню очень полезной, вкусной и своеобразной", - отметил генеральный директор AMKM, председатель Комитета традиционной пищи ЮНЕСКО, член Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры, кандидат исторических наук, профессор Таир Амирасланов.

Самое известное местное блюдо - это лявянги, которое готовят из курицы или рыбы (кутум) и начиняют орехами, луком и сумахом. Его традиционно запекают в тендире на дровах - глиняной печи, где пекут вкуснейший хлеб. Это блюдо, а также запеченные таким же образом цыплята - неотъемлемая часть праздничных столов, свадеб и др. торжеств. Лянкяранская кухня отличается множеством видов плова из риса (пахла, фисинджан, айран и т.д.) с разнообразно приготовленными гарнирами из мяса, рыбы, зелени, яиц, кур, сушёных фруктов, кишмиша, тыквы и чечевицы. Гарниры к плову - левенги из кур и рыбы, гиймя - рубленое мясо с сушёными фруктами или начиненные мясом баклажаны и помидоры, грецкие орехи с луком, гатыг и т.д. придают кухне этого района особый колорит и изысканность.

Среди вкуснейших блюд - чыхыртма из курицы, баклажанов, лоби, долма из мяса, джыз-быз, гутабы с мясом, зеленью, картофелем, тыквой, кюлча, кебаб из мяса, туршу-кебаб, сырдак и т.д. Подают кебаб с приправой наршараб - уваренным гранатовым соком и зеленью. Вегетарианцы могут отведать кюкю - омлет с луком и зеленью, который подают с лавашом. Несколько видов первых блюд, как правило, готовят в зимний период: кюфта бозбаш, тикя бозбаш, дюшбара, аришта, мярджи бозбаш, кялля-пача. Среди печёных сладостей - ганди кюлча, шор чорек, биши и т.д..