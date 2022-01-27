Большое внимание Президента Ильхама Алиева на правозащитную деятельность коренным образом изменило нашу работу

Сколько адвокатов в Азербайджане приходится на каждые 10 тысяч человек населения? Достаточно ли этого количества? Довольны ли граждане работой адвокатов? Что именно вызывает недовольство граждан в их работе? Сколько адвокатов в последние годы были лишены права заниматься адвокатской деятельностью? Почему число желающих стать юристами неуклонно растет? Существует нехватка адвокатов в регионах. Какие шаги будут предприняты для обеспечения доступа граждан к юридическим услугам?

На эти вопросы авторского проекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ответил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, передает Day.Az.

Глава коллегии рассказал о нынешнем состоянии адвокатуры в Азербайджане и задачах на будущее.

"Сегодня в Азербайджане существует нехватка юристов. Есть потребность в них как в государственных органах, так и в частном секторе. Молодые юристы, которые раньше хотели работать в правоохранительных органах, теперь больше стремятся заниматься адвокатской деятельностью. В то же время юристы, работающие в некоторых государственных учреждениях, также предпочитают заниматься адвокатской деятельностью", - сказал Багиров.

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