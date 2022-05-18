Подаваемая в Карабах вода соответствует стандартам качества

Вода, подаваемая на освобожденные территории Азербайджана, соответствует всем стандартам качества.

Об этом сказал в среду Trend начальник отдела контроля технологических процессов, водной безопасности и экологии ОАО "Азерсу" Джамиль Бабаев, передает Day.Az.

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях действуют рабочие группы.

"Наши рабочие группы, находящиеся на освобожденных землях, снабжают военнослужащих и гражданских лиц, работающих там, водой, которая полностью соответствует всем стандартам. Для этого применяются дополнительные дезинфицирующие средства. В случае серьезного изменения качества воды, происходит замена источника и ведется поиск альтернативы. Вода на освобожденных землях собирается в резервуары и обезвреживается. Наши сотрудники достойно выполняют свою работу на освобожденных от оккупации территориях", - сказал Бабаев.