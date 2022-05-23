Увеличено количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку

С учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Баку-Шуша-Баку.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

С июня пассажиры смогут путешествовать по маршруту Баку-Шуша-Баку пять раз в неделю.

Отметим, что с 24 января в Азербайджане запущены регулярные рейсы пассажирских автобусов на освобожденные территории.

Желающие совершить поездку на освобожденные земли могут приобрести билеты на сайте yolumuzqarabaga.az.