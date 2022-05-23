https://news.day.az/society/1464251.html Увеличено количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
Увеличено количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
С учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Баку-Шуша-Баку.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
С июня пассажиры смогут путешествовать по маршруту Баку-Шуша-Баку пять раз в неделю.
Отметим, что с 24 января в Азербайджане запущены регулярные рейсы пассажирских автобусов на освобожденные территории.
Желающие совершить поездку на освобожденные земли могут приобрести билеты на сайте yolumuzqarabaga.az.
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