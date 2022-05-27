В Азербайджане заживо сгорела учительница

Вчера в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошел пожар, во время которого заживо сгорела 61-летняя Хураман Гасанова.

Как передает Day.Az, после инцидента выяснилось, что принадлежащие женщине ювелирные украшения и деньги исчезли. Родные погибшей предполагают, что это был поджог.

Женщина, которая работала преподавателем начальных классов, накануне происшествия вернулась в Баку из Турции.

По словам мужа Аббаса Новрузова, он с женой, с которой жил отдельно, несколько дней назад отправились в соседнюю страну на свадьбу дочери. После возвращения в Баку они разъехались по своим домам.

Как выяснилось по итогам предварительного расследования, возгорание произошло из-за короткого замыкания, сообщает сестра Х.Гасановой Арзу Новрузова. Утверждается, что правоохранители даже обнаружили подключенный к электросети утюг.

По данным МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции в одной комнате на площади 12 кв.м.

Полиция выясняет, был ли инцидент намеренным или случайным.