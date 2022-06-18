В Азербайджане скончался экс-министр

В возрасте 81 года скончался бывший министр сельского хозяйства Азербайджана Мюзамиль Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Похороны покойного состоятся в городе Гянджа.

Отметим, что М.Абдуллаев занимал пост главы Минсельхоза с июля 1993 года по октябрь 1994 года.