https://news.day.az/society/1471863.html В Азербайджане скончался экс-министр - ФОТО
В Азербайджане скончался экс-министр - ФОТО
В возрасте 81 года скончался бывший министр сельского хозяйства Азербайджана Мюзамиль Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.
Похороны покойного состоятся в городе Гянджа.
Отметим, что М.Абдуллаев занимал пост главы Минсельхоза с июля 1993 года по октябрь 1994 года.
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