Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку

12 июня 2022 года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана в рамках выпускного экзамена по общему (9-летнее) и полному (11-летнее) уровням среднего образования для выпускников текущего года, не принявших участия в экзамене по азербайджанскому языку, проведенном 8 мая 2022 года, и абитуриентов текущего года и предыдущих лет, подавших документы для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения, принявших участие в экзамене 8 мая 2022 года и получивших оценку "неудовлетворительно", был проведен тестовый экзамен по азербайджанскому языку (как государственному языку).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, результаты экзамена размещены с сегодняшнего дня на сайте ГЭЦ. Учащиеся могут ознакомиться с результатами экзамена, используя свой "рабочий номер" (8-значный код) и номер документа, удостоверяющего личность.

Из 1 155 человек, которые должны были принять участие в экзамене, 117 не явились на него. Максимальный балл, который студенты могут набрать на экзамене, составляет 100 баллов. Результат этого экзамена будет записан в итоговый аттестационный документ.

Абитуриенты текущего и предыдущих лет, сдавшие вступительный экзамен в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского, могут максимально набрать на экзамене 30 баллов. Для того чтобы абитуриент получил оценку "удовлетворительно", его балл должен составлять не менее 15.

С 22 июня ГЭЦ будет проводить онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону) процедуру рассмотрения апелляционных заявлений, связанных с результатами экзамена, проведенного 12 июня.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться с 21 по 23 июня 2022 года, заполнив электронное заявление, размещенное на сайте ГЭЦ. Те, кто не зарегистрировался в течение указанного срока, не смогут потом подать апелляцию.