Поддержка семей шехидов и участников войны является основным направлением деятельности министерства

Государственная поддержка семей шехидов, инвалидов и участников войны является основным направлением деятельности министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Он отметил, что принимаемые решения нацелены на улучшение социального благополучия семей шехидов, инвалидов и участников войны: "Серьезно увеличены размеры выплачиваемых им пособий, стипендий и пенсий, на более чем 60 процентов. Подавляющему большинству выплаты назначены в проактивном порядке. Представители Государственного фонда социальной защиты, Государственного агентства занятости посетили многих из них, оценили их материальное положение и оказали услуги, связанные с социальными выплатами и трудоустройством. Врачи государственной комиссии медицинской экспертизы посетили более 6 тысяч ветеранов в больницах и на дому и оценили их состояние здоровья", - сказал министр.

Он отметил, что за последние полтора года 103 тысячам лиц из категорий участников войны, инвалидов войны и семей шехидов оказаны 190 тысяч услуг: "В среднем каждый месяц оказывалось более 10 тысяч услуг. Обеспечены социальные выплаты, которые примерно в два раза выше, чем у других категорий лиц. Около 6 тысяч из них привлечены к программе самозанятости, более 5 тысяч трудоустроены, 3500 - обеспечены жильем. Все программы продолжаются. Обширная забота и поддержка государства будет продолжаться ".