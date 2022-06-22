Когда в Азербайджане выплатят пособия и социальную помощь?
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Выплата всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи запланирована на 24 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.