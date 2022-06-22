Выявлены ли случаи заражения оспой обезьян в Азербайджане?

"Несмотря на рост случаев заражения оспой обезьян в ряде европейских стран, в Азербайджане не выявлено случаев заражения этим вирусом".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила заместитель генерального директора Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, оспа обезьян - это очень редко встречающееся зоонозное вирусное заболевание. Оно может попасть в организм человека через поврежденную кожу, дыхательные пути, слизистые оболочки глаз, носа и рта: "Ветрянка и оспа обезьян - два разных заболевания, их возбудители это два разных вируса".

Она добавила, что по сравнению с ветрянкой, при заболевании оспой обезьян сыпь на коже бывает более глубокой и объемной:

"Основное отличие между симптомами ветрянки и оспы обезьян в том, что при заболевании оспой обезьян возникает лимфоаденопатия (расширение лимфатических узлов)".