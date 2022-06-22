Выявлены ли случаи заражения оспой обезьян в Азербайджане? - отвечает минздрав
"Несмотря на рост случаев заражения оспой обезьян в ряде европейских стран, в Азербайджане не выявлено случаев заражения этим вирусом".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила заместитель генерального директора Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.
По ее словам, оспа обезьян - это очень редко встречающееся зоонозное вирусное заболевание. Оно может попасть в организм человека через поврежденную кожу, дыхательные пути, слизистые оболочки глаз, носа и рта: "Ветрянка и оспа обезьян - два разных заболевания, их возбудители это два разных вируса".
Она добавила, что по сравнению с ветрянкой, при заболевании оспой обезьян сыпь на коже бывает более глубокой и объемной:
"Основное отличие между симптомами ветрянки и оспы обезьян в том, что при заболевании оспой обезьян возникает лимфоаденопатия (расширение лимфатических узлов)".
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